В Сирию за сутки вернулись более 1500 беженцев

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 511 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 403 человека (женщин – 121, детей – 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 108 человек (женщин – 332, детей – 565)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдана 1000 продовольственных наборов общим весом 4,84 тонны: в Камва-Карзбиль (провинция Латакия) и в Хшаме (провинция Дейр-Эз-Зор) местным жителям выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2,42 тонны.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.