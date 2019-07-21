Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет в "Вечных"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Анджелина Джоли неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего и сообщила, что сыграет Тену в фильме "Вечные" в кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
"Я так рада здесь находиться, - рассказала 44-летняя актриса, выступая в Сан-Диего. - Я буду работать в десять раз больше, потому что знаю, что значит быть частью кинематографической выселенной Marvel, что значит быть частью этой семьи, и какая перед нами стоит задача".
Картина "Вечные" рассказывает о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.
Ранее сообщалось, что Джоли исполнит в ленте главную роль Серси - представительницы суперлюдей четвертого поколения, которая может управлять космической энергией, дающей ей виртуальное бессмертие и неуязвимость.
Режиссер фильма Хлоя Чжао. Мировая премьера запланирована на 6 ноября 2020 года.
Фестиваль поп-культуры Comic-Con, посвященный комиксам, телесериалам, мультфильмам, ужастикам, аниме, манге и фэнтези, проходит в Сан-Диего с 19 по 21 июля.