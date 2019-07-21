Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет в "Вечных"

"Я так рада здесь находиться, - рассказала 44-летняя актриса, выступая в Сан-Диего. - Я буду работать в десять раз больше, потому что знаю, что значит быть частью кинематографической выселенной Marvel, что значит быть частью этой семьи, и какая перед нами стоит задача".