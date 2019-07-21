На Украине заработали все избирательные участки на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Все избирательные участки на выборах в Раду Украины по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) работают, сообщила на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"По состоянию на сейчас (11.00 мск – ред.) все участки работают", - сказала Слипачук, трансляцию вел телеканал "112.Украина"

По ее словам, с опозданием открылись 27 избирательных участков из более 29 тысяч. "Что имеем сегодня по открытию участков, из 29885 избирательных комиссий только 27 участковых избирательных участков открылись с нарушением срока (открытия – ред.) в 8.00", - отметила Слипачук.