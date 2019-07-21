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РИА Новости

На Украине заработали все избирательные участки на выборах в Раду

Вчера, 11:42
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Все избирательные участки на выборах в Раду Украины по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) работают, сообщила на брифинге в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Процедура выборов в парламент Украины
"По состоянию на сейчас (11.00 мск – ред.) все участки работают", - сказала Слипачук, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
По ее словам, с опозданием открылись 27 избирательных участков из более 29 тысяч. "Что имеем сегодня по открытию участков, из 29885 избирательных комиссий только 27 участковых избирательных участков открылись с нарушением срока (открытия – ред.) в 8.00", - отметила Слипачук.
Слипачук добавила, что задержки касались как необходимости исправления ошибок в бюллетенях и протоколах, так и проблем с передачей власти от старых комиссий новым.
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