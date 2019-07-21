В Брянской области завели дело после гибели мужчины в доме престарелых

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возбуждено дело после обнаружения тела 71-летнего мужчины, погибшего при пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку по факту пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области, где погиб один мужчина.

Сообщается, что 21 июля около четырех утра после тушения пожара в одном из помещений ГБСУСОН "Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" обнаружено тело 71-летнего подопечного мужчины.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства происшедшего. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию руководства дома-интерната, должностных лиц контролирующих органов, ответственных за пожарную безопасность.