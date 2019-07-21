В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП с грузовиком

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП автомобиля Ford Transit с грузовиком в Темрюкском районе Кубани, в результате которого погибли три человека, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье около 03:40 часов утра на 82-м километре автодороги "Новороссийск — Керченский пролив". По предварительным данным, 25-летний водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки и двое пассажиров. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.