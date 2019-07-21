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РИА Новости

Пушков ответил на обвинения в причастности РФ к задержанию танкера в Иране

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter сообщения британских СМИ о причастности Москвы к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
Ранее газета Sunday Mirror со ссылкой на источники написала, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
Несколько дней назад ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Джереми Хант
Вчера, 07:19
СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера
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Алексей ПушковВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Правильно! Нечего вывозить наворованную в Ираке нефть!
21 июля, 11:47
Володиммер Демортов
000000
В Иркутске двойник , и танкеры он не грабит , грабит он народ России.
21 июля, 12:14
Губернатор о.Борнео
000000
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