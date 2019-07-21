Площадь природного пожара в Оренбургской области достигла 50 тысяч гектаров

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Площадь природного пожара в Новоорском районе Оренбургской области достигла 50 тысяч гектаров, половина из них ликвидирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 50 тысяч гектаров, из которых половина уже ликвидирована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за сильного порывистого ветра работы по тушению возгорания ведутся по третьему номеру сложности. За минувшие сутки авиацией, МЧС и Минобороны России на очаги пожаров было сброшено более 250 тонн воды. Всего к ликвидации возгорания привлечены 182 человека и 56 единиц техники, в том числе пожарный поезд.