В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тегеран продолжает придерживаться своей позиции и готов "к разным сценариям" после задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, заявил посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

"Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям", — написал Баидинежад в Twitter

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Лондон заявил, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж здоров, а танкер стоит на якоре у порта.