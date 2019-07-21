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РИА Новости

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

Вчера, 11:16
11159
Стоп-кадр видео драки в южно-сахалинском кафе "Сохо"
Стоп-кадр видео драки в южно-сахалинском кафе Сохо
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Уточняется, что решение принял исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко.
Ранее в местных СМИ появился видеоролик, снятый в кафе "Сохо" в Южно-Сахалинске. На кадрах видно, как чиновник дерется с другими посетителями заведения.

"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", — цитирует пресс-служба Лимаренко.

Подберезный, уроженец Москвы, до приезда на Сахалин занимал руководящую должность в "Росатоме". В региональное правительство он попал как один из победителей регионального кадрового конкурса "Команда Сахалинской области".
С апреля этого года он занимал должность зампреда и курировал инвестиционный блок.
Центр Мои документы в Москве
12 декабря 2018, 19:25
Сотрудников центра госуслуг Москвы уволили после драки на рабочем месте
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Политика
Популярные комментарии
Для чиновника увольнение страшнее тюремного заключения. В зоне хоть кормят, а тут на вольные хлеба и утрата власти! Страшно!!!!
21 июля, 12:09
С Сергей Кудасов
970003
хм...Кокорина-Мамаева полтора года мурыжат за подобное, а этого всего-лишь уволили!??? Ну что сказать...закон у нас "равен" для всех....Ударил едроса - сел на полтора года. Ударил едрос - всего-лишь сменит место работы. И...да...вот увидите - он устроится на подобной-же должности где-то ещё, ведь он - едросовец...
21 июля, 12:50
ИИИгорь Игорь
721103
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