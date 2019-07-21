На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл — РИА Новости. Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Уточняется, что решение принял исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко.
Ранее в местных СМИ появился видеоролик, снятый в кафе "Сохо" в Южно-Сахалинске. На кадрах видно, как чиновник дерется с другими посетителями заведения.
"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", — цитирует пресс-служба Лимаренко.
Подберезный, уроженец Москвы, до приезда на Сахалин занимал руководящую должность в "Росатоме". В региональное правительство он попал как один из победителей регионального кадрового конкурса "Команда Сахалинской области".
С апреля этого года он занимал должность зампреда и курировал инвестиционный блок.
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