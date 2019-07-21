Асад поздравил Путина с 75-летием дипотношений России и Сирии

КАИР, 21 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину в связи с 75-летием установления дипотношений между двумя странами, заявил, что гордится исторической дружбой с Россией.

Ранее Путин в поздравлении Асаду заявил, что РФ продолжит оказывать САР содействие в защите суверенитета, в обеспечении безопасности и в восстановлении страны, а совместными усилиями страны нанесут окончательное поражение силам террора в Сирии.