Асад поздравил Путина с 75-летием дипотношений России и Сирии

КАИР, 21 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину в связи с 75-летием установления дипотношений между двумя странами, заявил, что гордится исторической дружбой с Россией.
"Президент Асад в телеграмме выразил от своего имени и от имени сирийского народа приверженность и гордость исторической дружбой с Россией, братскими связями, существующими между сирийским и российским государствами и народами. Он подтвердил, что Сирия намерена и в дальнейшем развивать отношения во всех областях, что является выгодным для обеих стран и отвечает взаимным интересам", - говорится в заявлении президентской администрации в сети Facebook.
17 мая 2018, 22:41Межгосударственные отношения России и Сирии
Ранее Путин в поздравлении Асаду заявил, что РФ продолжит оказывать САР содействие в защите суверенитета, в обеспечении безопасности и в восстановлении страны, а совместными усилиями страны нанесут окончательное поражение силам террора в Сирии.