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РИА Новости

Асад поздравил Путина с 75-летием дипотношений России и Сирии

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину в связи с 75-летием установления дипотношений между двумя странами, заявил, что гордится исторической дружбой с Россией.
"Президент Асад в телеграмме выразил от своего имени и от имени сирийского народа приверженность и гордость исторической дружбой с Россией, братскими связями, существующими между сирийским и российским государствами и народами. Он подтвердил, что Сирия намерена и в дальнейшем развивать отношения во всех областях, что является выгодным для обеих стран и отвечает взаимным интересам", - говорится в заявлении президентской администрации в сети Facebook.
Значок с изображением флагов России и Сирии. Архивное фото
17 мая 2018, 22:41
Межгосударственные отношения России и Сирии
Ранее Путин в поздравлении Асаду заявил, что РФ продолжит оказывать САР содействие в защите суверенитета, в обеспечении безопасности и в восстановлении страны, а совместными усилиями страны нанесут окончательное поражение силам террора в Сирии.
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Обсудить 7
Башар АсадВладимир ПутинСирияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Главное, чтобы сирийский народ и руководство Сирии всегда помнили, что Россия спасла их страну от полного уничтожения и порабощения. А то таких примеров, к сожалению, хватает... Например, та же Грузия... Если бы Российская Империя не защитила грузин от Персии и Османской Империи, то сегодня на карте мира не было бы такого государства и такого народа... Неблагодарность и короткая память - это главная причина того, что у спасённого нами грузинского народа не будет будущего!
21 июля, 12:39
Игорь Соколов
18100010
"...нанесут окончательное поражение силам террора в Сирии..." Так раз десять уже наносили окончательное поражение или нет?
21 июля, 12:00
МПМитрофан Патриотов
550001
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Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
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