Тимошенко проголосовала на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную раду и призвала украинцев прийти на участок и сделать выбор "всем сердцем и умом".
"Хочу призвать всех, кто меня сейчас слышит, сегодня у каждого в руках судьба Украины, надо просто взять паспорт, встать и прийти на участок и сделать не эмоциональный выбор, а сделать выбор всем сердцем и умом, для того, чтобы у Украины возник шанс… Думаю, что на этот раз Украина сможет встать на ноги… Сейчас все вопросы о том, кто будет премьер-министром, и буду ли я на это согласна… Никто не знает, кто кем будет, сегодня не знает, кто будет следующим премьер-министром", - сказала Тимошенко во время общения с журналистами после голосования.
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На уточняющий вопрос о том, готова ли она занять должность премьера, она ответила, что ее команда готова к работе.
В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.