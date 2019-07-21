Тимошенко проголосовала на выборах в Раду

"Хочу призвать всех, кто меня сейчас слышит, сегодня у каждого в руках судьба Украины, надо просто взять паспорт, встать и прийти на участок и сделать не эмоциональный выбор, а сделать выбор всем сердцем и умом, для того, чтобы у Украины возник шанс… Думаю, что на этот раз Украина сможет встать на ноги… Сейчас все вопросы о том, кто будет премьер-министром, и буду ли я на это согласна… Никто не знает, кто кем будет, сегодня не знает, кто будет следующим премьер-министром", - сказала Тимошенко во время общения с журналистами после голосования.