В Ставрополе загорелось кафе в парке

НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Кафе, расположенное в парке Победы, загорелось утром в воскресенье в Ставрополе, на месте работают пожарные, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 9.10 мск в воскресенье в кафе "Оазис" в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе произошел пожар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в кафе на площади 150 квадратных метров, угрозы соседним зданиям нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения работают по второму рангу.
"Погибших и пострадавших нет", - уточняет МЧС.