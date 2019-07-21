В Ставрополе загорелось кафе в парке

"В 9.10 мск в воскресенье в кафе "Оазис" в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе произошел пожар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в кафе на площади 150 квадратных метров, угрозы соседним зданиям нет", - говорится в сообщении.