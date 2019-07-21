Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Он подчеркнул, что металлургический комплекс несет стратегическое значение и от него во многом зависит развитие промышленности в России.
"Важно, что отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, применяются в промышленном, жилищном и дорожном строительстве. А также при реализации масштабных инфраструктурных программ и национальных проектов, которые напрямую влияют на экономический рост и повышение уровня жизни людей", — сказал премьер.
По словам Медведева, сегодня перед отраслью стоит множество задач, среди которых — привлечение инвестиций, модернизация предприятий, подготовка специалистов, а также внедрение энергоэффективных и экологических технологий.
16 июля 2017, 03:02День металлурга в России