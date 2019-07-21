Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником

"Важно, что отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, применяются в промышленном, жилищном и дорожном строительстве. А также при реализации масштабных инфраструктурных программ и национальных проектов, которые напрямую влияют на экономический рост и повышение уровня жизни людей", — сказал премьер.