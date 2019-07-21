Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T10:55Z
https://ria.ru/20190721/1556734460.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155658/29/1556582957_0:0:2926:1646_1036x0_80_0_0_9698ab59244928d175a7963b70e9fbe4.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил металлургов с профессиональным праздником

Вчера, 10:55
5965
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Он подчеркнул, что металлургический комплекс несет стратегическое значение и от него во многом зависит развитие промышленности в России.

"Важно, что отечественные разработки в области металлургии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, применяются в промышленном, жилищном и дорожном строительстве. А также при реализации масштабных инфраструктурных программ и национальных проектов, которые напрямую влияют на экономический рост и повышение уровня жизни людей", — сказал премьер.

По словам Медведева, сегодня перед отраслью стоит множество задач, среди которых — привлечение инвестиций, модернизация предприятий, подготовка специалистов, а также внедрение энергоэффективных и экологических технологий.
Рабочие в литейном цехе. Архивное фото
16 июля 2017, 03:02
День металлурга в России
30612626
Обсудить 3
Дмитрий МедведевЭкономика
Рекомендуем
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
РИА
Новости
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
АЗС
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Лента
новостей
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Молодые люди на отдыхе
Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы
Суд временно освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма "Звезда родилась"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Вид на морской вокзал в Сочи
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Российская сборная на 30-й Международной биологической олимпиаде для школьников
Россияне завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде
На севере Франции фанаты алжирской сборной свалили статую Шарля де Голля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
Лента новостейМолния