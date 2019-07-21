В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.
Двое злоумышленников брызнули в лицо мужчине из баллончика с неустановленной жидкостью и забрали у него рюкзак, в котором находилось четыре миллиона 850 тысяч рублей. После этого они скрылись, уточнили в столичном главке МВД.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое.
28 декабря 2018, 08:00Богатые "тунеядцы": сколько денег украли у безработных москвичей за год