Медведев поздравил Дамаск с 75-летием установления дипотношений

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя совета министров Сирии с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, отметив, что сотрудничество РФ и Сирии по правительственной линии будет способствовать укреплению кооперации, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Медведев отметил, что Россию и Сирию связывают дружественные и партнерские отношения. В частности, развивается торгово-экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие, а также реализуются крупные инвестиционные проекты, добавил он.
"Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии по актуальным вопросам двусторонней повестки дня будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, создаст условия для продвижения новых перспективных инициатив в широком спектре областей", - приводятся слова Медведева в поздравительном послании.