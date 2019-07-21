Медведев поздравил Дамаск с 75-летием установления дипотношений

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя совета министров Сирии с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, отметив, что сотрудничество РФ и Сирии по правительственной линии будет способствовать укреплению кооперации, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Медведев отметил, что Россию и Сирию связывают дружественные и партнерские отношения. В частности, развивается торгово-экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие, а также реализуются крупные инвестиционные проекты, добавил он.