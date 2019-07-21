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РИА Новости
Война в Сирии

Медведев поздравил Дамаск с 75-летием установления дипотношений

Вчера, 10:38
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя совета министров Сирии с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, отметив, что сотрудничество РФ и Сирии по правительственной линии будет способствовать укреплению кооперации, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Медведев отметил, что Россию и Сирию связывают дружественные и партнерские отношения. В частности, развивается торгово-экономическое, культурное и гуманитарное взаимодействие, а также реализуются крупные инвестиционные проекты, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018
Вчера, 10:14
Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
"Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии по актуальным вопросам двусторонней повестки дня будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, создаст условия для продвижения новых перспективных инициатив в широком спектре областей", - приводятся слова Медведева в поздравительном послании.
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Война в СирииДмитрий МедведевСирия
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