Полиция получила 218 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) получила 218 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, не открылись два избирательных участка, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.