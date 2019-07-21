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РИА Новости

Пресс-конференция о задержании в Ливии двух граждан РФ

Вчера, 10:34
15
22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Задержание в Ливии двух граждан РФ: причины, обвинения и работа по освобождению ".
Участники:
- президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр ПРОКОФЬЕВ.
В июле текущего года стало известно о задержании в Ливии двух граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В рамках мероприятия речь пойдет о причинах задержания, характере предъявляемых обвинений и переговорах по освобождению.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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