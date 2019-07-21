Пресс-конференция о задержании в Ливии двух граждан РФ

Участники:
- президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр ПРОКОФЬЕВ.
В июле текущего года стало известно о задержании в Ливии двух граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В рамках мероприятия речь пойдет о причинах задержания, характере предъявляемых обвинений и переговорах по освобождению.
- президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Александр ПРОКОФЬЕВ.
В июле текущего года стало известно о задержании в Ливии двух граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В рамках мероприятия речь пойдет о причинах задержания, характере предъявляемых обвинений и переговорах по освобождению.
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