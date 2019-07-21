В партии Зеленского надеются на хороший результат на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что у их политической силы будет "неплохой результат" на внеочередных парламентских выборах и допускает, что может занять должность спикера Верховной рады.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Я не помню, чтобы у кого-то из политических деятелей был такой уровень доверия, который был у президента на прошлых выборах. На этих выборах, я надеюсь, будет неплохой результат у нашей политической силы", - сказал Разумков во время общения с журналистами перед голосованием.

Он также заявил, что говорить о том, кто займет какие должности в парламенте и кабмине пока рано, но заверил, что формироваться команда будет "не по принципу свой-чужой, а по принципу профессиональности".

"Говорить сегодня о том, кто будет в том или ином министерстве, я считаю, что рано", - добавил Разумков.