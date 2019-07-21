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РИА Новости

В партии Зеленского надеются на хороший результат на выборах в Раду

Вчера, 10:31
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что у их политической силы будет "неплохой результат" на внеочередных парламентских выборах и допускает, что может занять должность спикера Верховной рады.
В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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"Я не помню, чтобы у кого-то из политических деятелей был такой уровень доверия, который был у президента на прошлых выборах. На этих выборах, я надеюсь, будет неплохой результат у нашей политической силы", - сказал Разумков во время общения с журналистами перед голосованием.
Он также заявил, что говорить о том, кто займет какие должности в парламенте и кабмине пока рано, но заверил, что формироваться команда будет "не по принципу свой-чужой, а по принципу профессиональности".
"Говорить сегодня о том, кто будет в том или ином министерстве, я считаю, что рано", - добавил Разумков.
Он также добавил, что пока рано говорить о том, займет ли он должность спикера Верховной рады после выборов, но "все возможно". По информации ряда СМИ, на должность главы парламента могут претендовать действующий спикер Рады Андрей Парубий, один из лидеров "Голоса" Ярослав Юрчишин и Разумков.
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