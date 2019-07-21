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РИА Новости

Названа новая опасность диабета для женщин

Вчера, 10:32
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© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови
© Depositphotos / Anetta
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Диабет первого типа резко увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Diabetologia.
Группа ученых из Австралии и Великобритании проанализировала данные более 12 миллионов пациентов с таким диагнозом, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания. Давно было известно, что диабет часто идет "рука об руку" с самыми разнообразными проблемами с сердцем, в том числе кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца и инсультом.
Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.
По мнению ученых, это может быть связано с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.
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РИА Наука
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