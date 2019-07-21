Названа новая опасность диабета для женщин

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Диабет первого типа резко увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает Диабет первого типа резко увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Diabetologia.

Группа ученых из Австралии и Великобритании проанализировала данные более 12 миллионов пациентов с таким диагнозом, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания. Давно было известно, что диабет часто идет "рука об руку" с самыми разнообразными проблемами с сердцем, в том числе кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца и инсультом.

Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.