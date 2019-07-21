В Сухуме произошло ДТП с участием машины российских диппредставительств

СУХУМ, 21 июл - РИА Новости. ДТП с участием машины российских диппредставительств произошло в воскресенье в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.

На месте аварии нет "скорых" и сотрудников МЧС, повреждения у столкнувшихся машин незначительные.

В посольстве России в Абхазии на запрос РИА Новости сообщили, что машина не посольская, но российских дипломатических представительств. Дозвониться до сотрудника торгового представительства РФ в Абхазии не удалось. В представительстве Россотрудничества сообщили РИА новости, что выясняют, их ли это машина.

Как рассказали РИА Новости в МВД республики, это было "ДТП с незначительными механическими повреждениями произошло между транспортом посольства и транспортом Halo Trust". The Halo Trust - неправительственная британская организация по разминированию, работает в Абхазии с 1997 года.