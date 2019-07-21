В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Семь человек погибли, 24 пострадали в результате вооруженной атаки на полицейский контрольно-пропускной пункт и взрыва в больнице в Пакистане, сообщает издание Dawn.
По данным издания, атака произошла в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Сначала вооруженные люди на четырех мотоциклах напали на КПП полиции, затем произошел взрыв в больнице, куда доставили пострадавших при первой атаке. Среди погибших - трое гражданских лиц и четверо полицейских.
Сотрудник полиции округа Дера-Исмаил-Хан заявил, что, по первоначальным данным, взрыв устроила женщина. Полиция проводит расследование.