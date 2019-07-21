В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице

По данным издания, атака произошла в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Сначала вооруженные люди на четырех мотоциклах напали на КПП полиции, затем произошел взрыв в больнице, куда доставили пострадавших при первой атаке. Среди погибших - трое гражданских лиц и четверо полицейских.