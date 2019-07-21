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РИА Новости

Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкчлен комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов
член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США и Великобритания придумали "очередной бред" про якобы причастность РФ к задержанию Ираном танкера, чтобы нарастить присутствие в регионе, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя публикацию Sunday Mirror.
Газета Sunday Mirror написала со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
"Можно придумать что угодно, в том числе историю про "ложные GPS". Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира? Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате "подмены данных" расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе? Это какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии. Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся - такова современная стратегия коллективного Запада", - заявил Морозов.
По словам сенатора, это очень похоже на "паранойю".
Британский танкер Stena Impero
20 июля, 10:04
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Олег МорозовОрмузский проливИранВ мире
Популярные комментарии
Есть два коротких анекдота. Первый. Британские учёные выяснили... . Второй. Британское правительство считает... .
21 июля, 11:04
Фома Неверующий
820000
Россия является союзником Ирана в Сирии. Нельзя исключать также, что Москва заинтересована, чтобы США и Запад увязли в Иране. Хотя искать логику в действиях Кремля вовсе не обязательно. Пусть проверят, почему нет? Да и мало ли какая статья опубликована. В Москве иногда специально раздувают из мухи слона. Все расчитано на внутреннего потребителя.
21 июля, 12:16
российский военный
200008
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