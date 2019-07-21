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РИА Новости

Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60

Вчера, 10:15
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам, который уже более недели находится во власти сильнейших муссонных ливней, возросло до 62, сообщает местный телеканал NDTV со ссылкой на официальных лиц.
Ранее экстренные службы региона сообщали о 30 погибших. Отмечалось, что порядка 5,7 миллиона человек оказались в зоне затопления, свыше 151 тысячи человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата, затопив свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек штата, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.
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По сообщению официальных лиц, за последние сутки жертвами наводнений в Ассаме стали 12 человек. Отмечается, что армия и поисково-спасательные службы круглосуточно работают для оказания помощи населению в пострадавших от наводнения районах. В то же время сообщается, что наблюдается спад уровня воды в штате.
Большая часть национального парка Казиранга, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные, была затоплена водой. Животные все же смогли укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения.
Инфраструктуре штата Ассам также был нанесен серьезный урон. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции.
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