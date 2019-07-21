Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений, отметив, что совместными усилиями они нанесут окончательное поражение силам террора в САР, соответствующее поздравление опубликовано на Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений, отметив, что совместными усилиями они нанесут окончательное поражение силам террора в САР, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами", - сказал Путин.

Он отметил, что за прошедшие десятилетия был накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества, и сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму.

"Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - сказал Путин.

Он также добавил, что "дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает нашим общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне".