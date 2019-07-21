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РИА Новости
Война в Сирии

Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений

Вчера, 10:14
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи. 17 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений, отметив, что совместными усилиями они нанесут окончательное поражение силам террора в САР, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами", - сказал Путин.
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Он отметил, что за прошедшие десятилетия был накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества, и сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму.
"Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - сказал Путин.
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Он также добавил, что "дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает нашим общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне".
В заключение Путин пожелал Асаду крепкого здоровья и успехов, а всем его соотечественникам — скорейшего возвращения к мирной и благополучной жизни.
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Война в СирииРоссияБашар АсадВладимир ПутинСирияВ мире
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