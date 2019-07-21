В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Нарушений очередного режима прекращения огня в Донбассе не зафиксировано, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что контактная группах на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля.