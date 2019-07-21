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РИА Новости

Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве

Вчера, 09:57
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил о наличии доказательств о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж занимался шпионажем в посольстве Эквадора в Лондоне.
"У нас есть все доказательства того, что комната, в которой находился Ассанж, была превращена в центр шпионажа, откуда можно было наблюдать, обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран", — заявил Морено в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в городе Гуаякиль.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
17 июля, 08:29
Экс-президент Эквадора заявил, что Ассанж вмешивался в выборы в США
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
31 мая, 16:53
Пытки и унижение: Великобритания решила морально уничтожить АссанжаСпециалисты бьют тревогу – знаменитый разоблачитель в жутком состоянии. Джулиана Ассанжа буквально изматывают в британской тюрьме. И делают это, судя по всему, показательно.
В МИД России заявляли, что преследование и арест Ассанжа нарушают базовые права и свободы этого человека, это является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, Россия продолжает привлекать внимание западных партнеров к этой ситуации.
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Арест Джулиана АссанжаЛенин Морено (Гарсис Морено)WikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияВ мире
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