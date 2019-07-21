В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых

БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку по факту пожара в доме-интернате для престарелых в Брянской области, где погиб один мужчина, сообщает надзорный орган.

"И.о. прокурора Брянской области Игорь Таратонов поручил прокуратуре Брянского района провести проверку в связи с произошедшим в ночь на 21 июля пожаром в доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Дарковичи. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в учреждении требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ЧП произошло в одной из комнат, расположенной на первом этаже второго корпуса дома-интерната, предположительно из-за возгорания постели от непотушенной сигареты.

Отмечается, что во втором корпусе проживают 97 человек, 39 из них были эвакуированы, необходимости в эвакуации остальных не было.

В результате пожара 71-летний мужчина, проживавший в комнате, где произошло возгорание, погиб, отмечает прокуратура.