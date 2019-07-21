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РИА Новости

В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности

Вчера, 09:43
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Ирана заявили, что все члены экипажа задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero полностью здоровы и им ничего не угрожает.
"На борту находятся 23 члена экипажа, среди которых индийцы, россияне, филиппинцы и латвийцы, все они полностью здоровы, они находятся на своем судне, а судно пришвартовано в безопасном месте, и ни судну, ни экипажу ничего не угрожает. Члены экипажа ни в чем не нуждаются, мы всегда готовы удовлетворить их потребности", - заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур в эфире телеканала Press TV.
Джереми Хант
Вчера, 07:19
СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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ВеликобританияИранВ мире
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