В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Власти Ирана заявили, что все члены экипажа задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero полностью здоровы и им ничего не угрожает.

"На борту находятся 23 члена экипажа, среди которых индийцы, россияне, филиппинцы и латвийцы, все они полностью здоровы, они находятся на своем судне, а судно пришвартовано в безопасном месте, и ни судну, ни экипажу ничего не угрожает. Члены экипажа ни в чем не нуждаются, мы всегда готовы удовлетворить их потребности", - заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур в эфире телеканала Press TV

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.