Рабинович проголосовал на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые проходят в воскресенье, и заявил, что избирательская явка будет высокой, так как от парламента зависит будущее жителей страны.

"Самое главное прийти и выполнить свой гражданский долг… Я верю в то, что сегодня будет очень удачный для Украины день… Сегодня будет очень много людей голосовать, и явка будет высокая. Потому что мы выбираем завтрашний день для наших семей. Я думаю, что все будет хорошо", - сказал Рабинович в воскресенье, после того, как проголосовал на одном из избирательных участков, трансляцию вел телеканал NewsOne

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.