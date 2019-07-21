Рабинович проголосовал на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, которые проходят в воскресенье, и заявил, что избирательская явка будет высокой, так как от парламента зависит будущее жителей страны.
"Самое главное прийти и выполнить свой гражданский долг… Я верю в то, что сегодня будет очень удачный для Украины день… Сегодня будет очень много людей голосовать, и явка будет высокая. Потому что мы выбираем завтрашний день для наших семей. Я думаю, что все будет хорошо", - сказал Рабинович в воскресенье, после того, как проголосовал на одном из избирательных участков, трансляцию вел телеканал NewsOne.
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.