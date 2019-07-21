Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России, отметив, что они активно участвуют в решении важных государственных задач, соответствующее поздравление Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России, отметив, что они активно участвуют в решении важных государственных задач, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс всегда играл ключевую роль в развитии нашей страны, в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры и многих других отраслей", - сказал Путин.

Он добавил, что сегодня мы отдаём дань уважения учёным, инженерам, высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире.

"Отрадно, что современное поколение работников бережно хранит и приумножает трудовые традиции предшественников, активно участвует в решении важных государственных задач", - отметил президент.

Он также добавил, что сейчас необходимо повышать конкурентоспособность продукции и использовать инвестиционную привлекательность комплекса, осваивать новые промышленные районы, модернизировать производственные мощности, а также вводить передовые стандарты экологичности и безопасности, наращивать фундаментальные научные исследования.