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РИА Новости

Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником

Вчера, 09:33
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабота металлурга
Работа металлурга
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Работа металлурга. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России, отметив, что они активно участвуют в решении важных государственных задач, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс всегда играл ключевую роль в развитии нашей страны, в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры и многих других отраслей", - сказал Путин.
Он добавил, что сегодня мы отдаём дань уважения учёным, инженерам, высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире.
"Отрадно, что современное поколение работников бережно хранит и приумножает трудовые традиции предшественников, активно участвует в решении важных государственных задач", - отметил президент.
Он также добавил, что сейчас необходимо повышать конкурентоспособность продукции и использовать инвестиционную привлекательность комплекса, осваивать новые промышленные районы, модернизировать производственные мощности, а также вводить передовые стандарты экологичности и безопасности, наращивать фундаментальные научные исследования.
"Уверен, что вы будете и впредь успешно достигать поставленных целей, содействовать росту промышленного и экспортного потенциала России. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго", - заключил Путин.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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