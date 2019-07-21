СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американский супергеройский фильм "Мстители: Финал" установит новый мировой рекорд кассовых сборов. Это позволит картине обойти научно-фантастическую ленту "Аватар", которая оставалась на первом месте в течение десяти последних лет. Об этом Американский супергеройский фильм "Мстители: Финал" установит новый мировой рекорд кассовых сборов. Это позволит картине обойти научно-фантастическую ленту "Аватар", которая оставалась на первом месте в течение десяти последних лет. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.

По информации издания, к субботе фильм "Мстители: Финал" собрал в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов. Ожидается, что уже на этих выходных картина соберет еще 500 тысяч долларов и побьет рекорд "Аватара" (2,7897 миллиарда долларов).

"Поздравляю команды Marvel Studios и The Walt Disney Company и благодарю фанатов со всего мира, которые позволили фильму "Мстители: Финал" достичь исторических высот", — заявил глава студии Disney Алан Хорн.

"Мстители: Финал" — 22-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Режиссеры картины — братья Энтони и Джо Руссо. Главные роли исполнили Роберт Дауни — младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон и другие.