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РИА Новости
Культура

СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам

Вчера, 09:28
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© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Мстители. Финал"
Кадр из фильма Мстители. Финал
© Marvel Studios Inc. (2019)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американский супергеройский фильм "Мстители: Финал" установит новый мировой рекорд кассовых сборов. Это позволит картине обойти научно-фантастическую ленту "Аватар", которая оставалась на первом месте в течение десяти последних лет. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.
По информации издания, к субботе фильм "Мстители: Финал" собрал в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов. Ожидается, что уже на этих выходных картина соберет еще 500 тысяч долларов и побьет рекорд "Аватара" (2,7897 миллиарда долларов).
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"Поздравляю команды Marvel Studios и The Walt Disney Company и благодарю фанатов со всего мира, которые позволили фильму "Мстители: Финал" достичь исторических высот", — заявил глава студии Disney Алан Хорн.
"Мстители: Финал" — 22-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. Режиссеры картины — братья Энтони и Джо Руссо. Главные роли исполнили Роберт Дауни — младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон и другие.
Дистрибьютором стала компания Walt Disney Studios Motion Pictures. Мировая премьера фильма состоялась 22 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе. В России он вышел в прокат 29 апреля.
9372155119
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КультураСША
Популярные комментарии
раньше рэмбы с терминаторами были на вершине, а теперь шиза комиксов, грустно))
21 июля, 11:28
ДИДмитрий Иванов
3010209
Не смешно!?)),, а где наше российское "великое кино"!)).. "Великих! много!)),, только вот,кина нема))..
21 июля, 10:28
Александр Гриненко
17411016
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