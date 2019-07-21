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РИА Новости

На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии

Вчера, 09:08
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Двенадцать человек остаются в больнице после отравления в пиццерии в Луцке, сообщила в воскресенье пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после посещения пиццерии в Луцке в больницу с отравлением попали десять человек. Позже их число возросло до 13.
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"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 21 июля в областной инфекционной больнице с диагнозом острый гастроэнтероколит остаются 12 человек, которые в течение 11-15 июля посетили пиццерию "Феличита" в городе Луцк", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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