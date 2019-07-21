На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Двенадцать человек остаются в больнице после отравления в пиццерии в Луцке, сообщила в воскресенье пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после посещения пиццерии в Луцке в больницу с отравлением попали десять человек. Позже их число возросло до 13.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 21 июля в областной инфекционной больнице с диагнозом острый гастроэнтероколит остаются 12 человек, которые в течение 11-15 июля посетили пиццерию "Феличита" в городе Луцк", - говорится в сообщении.