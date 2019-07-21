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РИА Новости

В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными

Вчера, 08:55
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Подтопленными в зоне паводка в Приангарье остаются 16 домов, где ведется откачка воды, сообщает ГУМЧС региона.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.
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Насосные станции в зоне паводка круглосуточно откачивают воду из подворий в низменных местностях. Подтопленным остается один населенный пункт – город Тулун.
"В настоящее время остаются подтопленными 16 домов, дворов и огородов. Работа осложняется постоянным выходом грунтовых вод на поверхность", - сообщает ГУМЧС региона.
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Пропавшими без вести в зоне паводка в Приангарье числятся восемь человек
Отмечается, что в зоне наводнения ведется также просушка многоквартирных домов. Всего с начала восстановительных работ были просушены помещения 21 социально значимого объекта, 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 20 административных зданий и 108 частных домов.
В ликвидации последствий ЧС и оказании адресной помощи населению задействованы 3,4 тысячи человек, 880 единиц техники, 56 плавсредств.
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