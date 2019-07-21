Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей

"Сейчас готовится еще одна партия документов от наших аграриев, поэтому сумма вырастет до 250 миллионов рублей", - сказал губернатор журналистам.

В зоне паводка оказались 8,5 тысячи гектаров посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. Проводится оценка ущерба в личных подсобных хозяйствах и индивидуальных хозяйствах граждан. По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысячи личных подсобных хозяйств.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Ущерб, нанесенный сельхозтоваропроизводителям Иркутской области, по предварительным данным специалистов министерства сельского хозяйства России, оценивался в 180 миллионов рублей.