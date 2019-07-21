Бойко проголосовал на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на выборах в парламент Украины и подчеркнул, что настроен оптимистично, потому что уверен, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".
"Я убежден, что в стране все будет хорошо, она встанет на нормальные рельсы. Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен… Что касается сроков избирательной кампании, она была короткая, но я очень рад, что она состоялась. Потому что чем быстрее мы поменяем парламент, который потерял доверие людей, – тем лучше", - сказал Бойко в воскресенье сразу после того, как отдал свой голос на избирательном участке, трансляцию вел телеканал Newsone.
13 июля, 08:00Предвыборная кампания на Украине: 50 оттенков прежнего
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.