Бойко проголосовал на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на выборах в парламент Украины и подчеркнул, что настроен оптимистично, потому что уверен, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".

"Я убежден, что в стране все будет хорошо, она встанет на нормальные рельсы. Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен… Что касается сроков избирательной кампании, она была короткая, но я очень рад, что она состоялась. Потому что чем быстрее мы поменяем парламент, который потерял доверие людей, – тем лучше", - сказал Бойко в воскресенье сразу после того, как отдал свой голос на избирательном участке, трансляцию вел телеканал Newsone

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.