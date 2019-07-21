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РИА Новости

В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов

Вчера, 08:48
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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования в Бахмуте Донецкой области, возбуждено уголовное дело, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы.
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"Задолго до начала голосования на одной из участковых избирательных комиссий Донецкой области народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись. В школе городе Бахмут, где находится 624-я УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", — написал Тракало на своей странице в Facebook.
По его словам, когда приехала полиция, с целью скрыть следы преступления члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами.
Возбуждено уголовное дело по статье "Фальсификация избирательных документов, итогов голосования", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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