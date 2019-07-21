В Якутии трехлетняя девочка вылетела из машины после ДТП с двумя погибшими

ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания иномарки на федеральной автодороге "Лена" в Алданском районе, три пассажира получили ушибы, недалеко от места ДТП обнаружена ходившая по дороге трехлетняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по Якутии.

В субботу в соцсети распространилась информация о том, что в пяти километрах от города Томмот Алданского района произошло смертельное ДТП, выжили женщина и ее двое малолетних детей. По словам очевидцев, трехлетняя девочка вылетела из машины. Ее обнаружили на дороге.

В воскресенье в пресс-службе управления госавтоинспекции рассказали о подробностях происшествия.

"20 июля около 11 часов дня в дежурную часть ОМВД по Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 723 километре федеральной автомобильной дороги "Лена" в кювете лежит иномарка. В результате ДТП от полученных травм водитель 1976 года рождения и пассажир-мужчина 1970 года рождения скончались на месте происшествия. В момент ДТП в салоне автомашины еще находились трое, которые получили различные ушибы: женщина 33 лет и двое малолетних (2 и 3 годика), медицинскими работниками им назначено амбулаторное лечение", - подтвердили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 43-летний мужчина, управляя автомобилем Daihatsu Terios, на высокой скорости не справился с управлением, в результате съехал в кювет с последующим опрокидыванием авто.