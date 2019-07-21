Верховный суд Украины снял с выборов Александра Онищенко

Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты.