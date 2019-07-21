Верховный суд Украины снял с выборов Александра Онищенко

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд Украины удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии и снял с выборов депутата Верховной рады, фигуранта "газового дела" Александра Онищенко, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦИК.
Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты.
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"Решением Верховного суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК обязали зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в ОВО № 93, удовлетворено. Данное решение Шестого апелляционного административного суда отменено", - говорится в сообщении.
В своем решении Верховный суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.