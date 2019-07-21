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РИА Новости

Верховный суд Украины снял с выборов Александра Онищенко

Вчера, 08:32
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Верховный суд Украины удовлетворил жалобу Центральной избирательной комиссии и снял с выборов депутата Верховной рады, фигуранта "газового дела" Александра Онищенко, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦИК.
Ранее ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты Рады, поскольку он не проживает на Украине на протяжении пяти последних лет. Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Позже Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Онищенко к ЦИК об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты.
Наблюдатели на избирательном участке в Киеве во время голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
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На Украине начались досрочные выборы в Раду
"Решением Верховного суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК обязали зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в ОВО № 93, удовлетворено. Данное решение Шестого апелляционного административного суда отменено", - говорится в сообщении.
В своем решении Верховный суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.
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Досрочные выборы в РадуАлександр ОнищенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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