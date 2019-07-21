На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июл - РИА Новости. Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Утром в субботу представитель управления МЧС по Ямалу сообщил РИА Новости о сходе грузового поезда на участке железной дороги Собь - Харп в Приуральском районе. В результате инцидента никто не пострадал. По уточненным данным ведомства, в общей сложности сошли 11 вагонов с углем и стройматериалами, два из них опрокинулись.

"Однопутный участок Собь - Харп Северной железной дороги 21 июля в 2.33 мск открыт для движения поездов... Вагоны грузового поезда подняты на рельсы в 23.05 (мск). В восстановительных работах были задействованы 134 человека, два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

По информации компании, сход вагонов повредил железнодорожные пути. Причины происшествия выясняет специальная комиссия РЖД.