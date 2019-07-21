Дома, пострадавшие от паводка в Приангарье, обследуют до 10 августа

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области

ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Полное обследование домов, пострадавших от паводка в Иркутской области, завершится к 10 августа, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.

"Полное обследование домов должно завершиться к 10 августа", - сказал губернатор.

Он уточнил, что федеральный центр выделил на строительство нового жилья 14,1 миллиарда рублей. Из них 10 миллиардов рублей пойдет на строительство нового жилья, 4 миллиарда рублей - на капремонт. Часть средств на ремонт будет выделено из областного бюджета на условиях софинансирования. По текущим оценкам капремонту подлежат более 5 тысяч 600 домов.