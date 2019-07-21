В Приангарье власти планируют восстановить дамбы до осенних дождей

ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Поврежденные и разрушенные паводком дамбы в зоне подтопления Приангарья планируется восстановить до осенних дождей, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.
"В 8 районах располагается 26 защитных сооружений, наша задача их восстановить до осенних дождей. Работа эта очень большая. Общая стоимость восстановления - порядка 1,3 миллиарда рублей", - сказал Левченко.
Проектированием по восстановлению дамб занимаются муниципалитеты, региональное министерство природных ресурсов и представители Минстроя РФ.