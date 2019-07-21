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РИА Новости

В Приангарье власти планируют восстановить дамбы до осенних дождей

Вчера, 08:20
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Поврежденные и разрушенные паводком дамбы в зоне подтопления Приангарья планируется восстановить до осенних дождей, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Левченко.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.
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"В 8 районах располагается 26 защитных сооружений, наша задача их восстановить до осенних дождей. Работа эта очень большая. Общая стоимость восстановления - порядка 1,3 миллиарда рублей", - сказал Левченко.
Проектированием по восстановлению дамб занимаются муниципалитеты, региональное министерство природных ресурсов и представители Минстроя РФ.
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