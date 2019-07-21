Более 2,2 тысяч исков от пострадавших от паводка находятся в суде

ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Более 2,2 тысячи исков от пострадавших от паводка находятся в суде, где предстоит установить факт проживания истцов в зоне бедствия, сообщил журналистам в воскресенье глава региона Сергей Левченко.

"Таких исков 2 тысячи 226 в суде. Из них 1 тысяча 870 исков рассмотрены, и в большинстве случаев судом признано, что пострадавшие реально там жили", - сказал Левченко.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.