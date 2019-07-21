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РИА Новости

СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в "бездонную бочку"

Вчера, 07:22
18862
CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015БМП "Пума"
БМП Пума
CC BY-SA 2.0 / Katzennase / IFV Puma 2015
БМП "Пума". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Немецкая боевая бронированная машина “Пума” “мутировала в бездонную бочку”, сообщает телеканал N-TV.
Сумма, выделенная на производство БМП, на данный момент превысила изначально запланированную на 2,9 миллиарда евро. По предварительным оценкам правительства, итоговая стоимость производства боевой машины пехоты уже почти удвоилась.
По данным Министерства обороны ФРГ, удорожание проекта связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП.
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Боевая бронированная машина "Пума" — германская боевая машина пехоты (БМП). Разработку и выпуск опытной партии БМП осуществляют концерны Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall-Landsysteme (RLS). Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших "Мардер". В 2012 году заказ был сокращен до 350 единиц при увеличении стоимости одной машины до семи миллионов евро.
Первые образцы "Пумы" были поставлены бундесверу в 2010 году. Поставки серийных БМП начались в апреле 2015 года.
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Бундесвер ГерманииМинобороны ГерманииМинистерство обороны ГерманииГерманияВ мире
Популярные комментарии
Не те ныне "кошки" у Германии... Научили их штаты бюджетные средства пилить...😢😢😢
21 июля, 07:50
Alex Ak.
1930001
"€2,9 миллиарда." У них там в "Пуме" что, вип-салон, джакузи и золотой унитаз?
21 июля, 07:54
Владимир Большаков
1750000
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