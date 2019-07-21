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РИА Новости

СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера

Вчера, 07:19
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© AP Photo / Matt DunhamДжереми Хант
Джереми Хант
© AP Photo / Matt Dunham
Джереми Хант. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в ответ на задержание Ираном британского судна Stena Impero может в воскресенье объявить о введении ряда дипломатических и экономических мер против Ирана, включая, в частности, замораживание иранских активов, сообщает газета Telegraph.
По ее данным, в ответ на действия Ирана британские министры разрабатывают планы по введению санкций. Кроме того, как пишет издание, Великобритания может также призвать ЕС и ООН возобновить санкции против Ирана, отмененные в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).
В субботу прошло очередное совещание членов британского кабмина, посвященное росту напряженности в Персидском заливе. Министры совещались продолжительное время, обсуждая ситуацию вокруг захваченного Ираном танкера. Такое же экстренное совещание было проведено накануне поздно вечером.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 05:19
Источник: Британия утверждает, что ее танкер задержали в водах Омана
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Джереми ХантВеликобританияИранВ мире
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