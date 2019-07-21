СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера

По ее данным, в ответ на действия Ирана британские министры разрабатывают планы по введению санкций. Кроме того, как пишет издание, Великобритания может также призвать ЕС и ООН возобновить санкции против Ирана, отмененные в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).