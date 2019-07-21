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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Узбекистан привлечет ООН и ОБСЕ к оценке нового закона о религии

Вчера, 07:10
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкУзбекистан
Узбекистан
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 июл - РИА Новости. Власти Узбекистана привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях", сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.
Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 16-23 июля посещает с рабочим визитом США, где приняла участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод. Министерство приводит основные тезисы выступления Камилова на конференции.
"Впервые за 20 лет пересматривается закон "О свободе совести и религиозных организациях". Узбекистан намерен привлечь к этому процессу международных экспертов", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Данный закон был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году.
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По данным главы МИД, в ближайшее время законопроект будет передан в офис посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Сэма Браунбека, Хельсинскую комиссию США, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и специальному докладчику ООН Ахмеду Шахиду для проведения международной экспертной оценки.
Камилов напомнил, что в Узбекистане в сфере религии за последнее время были упрощены процедуры получения разрешения на изготовление, ввоз и распространение религиозной литературы, оптимизирован порядок государственной регистрации религиозных организаций.
"За последние три года более 20 тысяч человек, осужденных по религиозным мотивам, были помилованы и исключены из так называемых "черных списков", - отметили в министерстве.
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С начала 2019 года в Узбекистане были зарегистрированы новые религиозные организации, в том числе неисламской веры - Церковь Сун Богым и Церковь евангельских христиан-баптистов, в состав Совета по делам конфессий также вошли представители ряда религиозных меньшинств.
В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Россию, Узбекистан и Коморские острова в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. Ранее Узбекистан входил в список стран, "внушающих особую обеспокоенность", в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе. В этот список теперь входят Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения.
В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысяч религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в республике осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.
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Религия и мировоззрениеОБСЕУзбекистанООН
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