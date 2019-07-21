Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обстрел украинскими силовиками города Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике попал на видео. Ролик, размещенный в Сети бывшим официальным представителем Народной милиции ЛНР Андреем Марочко, опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах можно увидеть клубы дыма от попаданий артиллерии, также слышны громкие разрывы.
Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
Обстрел города произошел за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.