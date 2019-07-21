Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.

Обстрел города произошел за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.