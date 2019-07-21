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РИА Новости

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

Вчера, 06:32
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Обстрел украинскими силовиками города Первомайска в самопровозглашенной Луганской народной республике попал на видео. Ролик, размещенный в Сети бывшим официальным представителем Народной милиции ЛНР Андреем Марочко, опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах можно увидеть клубы дыма от попаданий артиллерии, также слышны громкие разрывы.
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Вчера, 03:40
Врачи оценили состояние раненных при обстреле Первомайска
Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, обстрел жилого массива города велся 54-й бригадой ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
По данным луганской Генпрокуратуры, в результате обстрела Первомайска погиб один человек и семеро получили ранения, в том числе двое детей. Власти ЛНР потребовали от международных организаций расследовать данный факт.
Обстрел города произошел за несколько часов до вступления в силу очередного режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске. Это перемирие впервые сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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12 февраля 2015 года Меркель, Олланд, Путин и Порошенко вели 16ч. переговоры, которые закончились утром, подписанием «Минских соглашений». Но через 2 часа Киев в одностороннем порядке обьявил, что не собирается их исполнять! Вы кому верите, когда с Украиной решили в очередной раз, заключить мир?!!!
21 июля, 08:04
Robin Bobin
1600014
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