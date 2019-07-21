В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.

"Фагирование и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления, завершены", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В частности, против вирусного гепатита А привиты 47 595 человек, против брюшного тифа – 2 018, против дизентерии Зонне – 3 413. Роспотребнадзор информирует, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, вспышек заболеваемости не зафиксировано.