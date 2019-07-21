В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили “кладбище” с проблемными самолетами Boeing 737 Max. Об этом сообщил британский таблоид В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили “кладбище” с проблемными самолетами Boeing 737 Max. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail

На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты будут стоять на приколе до снятия запрета на полеты воздушных судов данного типа.

Haunting Southwest Airlines graveyard show Boeing 737 Max planes grounded after two deadly crashes https://t.co/TEYlofFPM0 pic.twitter.com/OQLHesNKL7 — موسوعة المعرفة (@maosoo3h) 20 июля 2019 г.

Полеты 737 Мax приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Мax авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Мax 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.