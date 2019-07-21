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РИА Новости

В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max

Вчера, 06:12
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© AFP 2019 / Mark RalstonСамолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
© AFP 2019 / Mark Ralston
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили “кладбище” с проблемными самолетами Boeing 737 Max. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.
На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты будут стоять на приколе до снятия запрета на полеты воздушных судов данного типа.
Полеты 737 Мax приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 Мax авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Мax 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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Boeing 737СШАВ мире
Популярные комментарии
Это не кладбище, а стоянка из-за приостановления полётов. Тщательнее надо, РИА, тщательнее.
21 июля, 07:50
Адам Ваксель
56611129
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