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РИА Новости

Пропавшими без вести в зоне паводка в Приангарье числятся восемь человек

Вчера, 05:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Пропавшими без вести в зоне паводка Приангарья на утро воскресенья числятся 8 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.
"Еще одно заявление поступило в правоохранительные органы от родственников пропавшего без вести в зоне паводка Иркутской области. Таким образом, на утро воскресенья пропавшими без вести числятся 8 человек", - сообщил собеседник агентства.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.
По состоянию на утро 20 июля подтопленные в результате дождевого паводка населенные пункты Иркутской области практически полностью освобождены от воды, за исключением низменной части города Тулуна, в которой находятся 25 жилых домов.
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