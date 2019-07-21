Пропавшими без вести в зоне паводка в Приангарье числятся восемь человек

"Еще одно заявление поступило в правоохранительные органы от родственников пропавшего без вести в зоне паводка Иркутской области. Таким образом, на утро воскресенья пропавшими без вести числятся 8 человек", - сообщил собеседник агентства.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.