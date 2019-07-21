Источник: Британия утверждает, что ее танкер задержали в водах Омана

ООН, 21 июл – РИА Новости. Постпредство Великобритании при ООН направило письмо в Совбез, в котором утверждается, что танкер Stena Impero был задержан в территориальных водах Омана, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

"Это письмо председателю Совета Безопасности с фактологическими данными по инциденту в Ормузском проливе, произошедшему 19 июля. В письме говорится, что танкер был захвачен в территориальных водах Омана", - сказал собеседник агентства.

По информации агентства Рейтер , в письме Совбезу ООН Великобритания назвала действия Ирана "незаконным вмешательством". Британская сторона отметила в письме, что задержанное судно "осуществляло законное право транзитного прохода в международном проливе, как предусматривается международным правом".

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.